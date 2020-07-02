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ФАТХ и ХАМАС выступят единым фронтом против израильских планов аннексии
Палестинские фракции ФАТХ и ХАМАС выступят единым фронтом для противодействия израильским планам аннексии, было объявлено на первой за много лет совместной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:43
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353
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иерусалим, хамас, фатх, сша, израиль, в мире

ФАТХ и ХАМАС выступят единым фронтом против израильских планов аннексии

14:43 02.07.2020
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© AP Photo / Adel HanaЧлены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы
Члены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы
© AP Photo / Adel Hana
Члены палестинского движения ФАТХ на улицах Газы. Архивное фото
ГАЗА, 2 июл - РИА Новости. Палестинские фракции ФАТХ и ХАМАС выступят единым фронтом для противодействия израильским планам аннексии, было объявлено на первой за много лет совместной пресс-конференции представителей палестинских политических движений, в которой участвовали член ЦК ФАТХ Джибриль аль-Раджуб и заместитель руководителя политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури.
"Сегодня мы выступим единогласно и единым фронтом, мы будем работать над созданием единого стратегического видения для противодействия израильскому проекту аннексии", - заявил аль-Раджуб.
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"Наша цель - это создание Палестинского государства с полным суверенитетом над всеми палестинскими территориями, оккупированными в 1967 году, со столицей в Иерусалиме, а также решение проблемы беженцев в соответствии с действующими международными соглашениями и правом", -добавил он.
Представитель ХАМАС Салех аль-Арури, участвовавший в пресс-конференции по видеосвязи, высоко оценил дипломатические усилия, предпринятые палестинским руководством в противостоянии израильским планам, поддерживаемым США. По его словам, любая форма аннексии неприемлема для палестинцев, поскольку правый политический лагерь в Израиле на этом не остановится.
"В Израиле есть министры и депутаты Кнессета, которые рассматривают сценарии войны или массового переселения палестинцев, чтобы получить под контроль Западный берег реки Иордан", - заявил аль-Арури.
Салех аль-Арури подчеркнул, что палестинцы Газы готовы противостоять аннексии, и вооруженное крыло ХАМАС - бригады аль-Кассам - расценивают израильские планы аннексии как объявление войны палестинцам.
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