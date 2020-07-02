В ЕК оценили ситуацию с распространением лекарства от коронавируса в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия надеется, что разрешение на распространении в Евросоюзе первого лекарственного средства при COVID-19 будет выдано до конца текущей недели, сказал официальный представитель ЕК на пресс-конференции.
"Защита здоровья - ключевой приоритет для ЕК. В частности поэтому мы ускорили процесс по разрешению на распространение (в ЕС) "Ремдесивира", чтобы он был доступен для жителей. Мы надеемся, что это разрешение будет к концу нынешней недели", - сказал он.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в конце июня рекомендовало разрешить продажу в Евросоюзе первого лекарственного средства при COVID-19, речь шла о "Ремдесивире". В релизе EMA говорилось, что Европейская комиссия ускорит процесс принятия решений по доступу этого лекарственного средства на рынок.
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