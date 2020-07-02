В ЕК оценили ситуацию с распространением лекарства от коронавируса в ЕС

"Защита здоровья - ключевой приоритет для ЕК. В частности поэтому мы ускорили процесс по разрешению на распространение (в ЕС) "Ремдесивира", чтобы он был доступен для жителей. Мы надеемся, что это разрешение будет к концу нынешней недели", - сказал он.