Греция призвала Турцию сохранить собору Святой Софии статус музея

АФИНЫ, 2 июл – РИА Новости. Превращение собора Святой Софии в Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть может привести к расколу между христианами всего мира и Турцией Греция надеется, что турецкое руководство учтет это и сохранит прежний статус этого памятника культуры, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг.

Высший административный суд Турции - Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента, сообщило греческое телевидение ERT. Решение будет оглашено в течение 15 дней.

Журналисты спросили Петсаса на брифинге, будет ли президенту Турции Тайипу Эрдогану сложнее после решения суда превратить собор в мечеть.

"Мы много раз высказывались по этой теме. Это тема не греко-турецких отношений, это всемирный вопрос. Айя София – памятник всемирного культурного наследия", - сказал Петсас.

"Очень позитивно, что очень многие страны в последнее время - а кульминацией стало вчера заявление госдепартамента США об этом - призывали Турцию не делать шаг, который создаст огромную душевную пропасть между христианами всего мира и Турцией. Мы надеемся, что это серьезно примет во внимание турецкое руководство и ждем его действий", - сказал официальный представитель правительства Греции.

США накануне призвали власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и оставить его доступным для посещения всеми людьми. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как принижение наследия этого выдающегося здания и его непревзойденной способности, такой редкой в современном мире, служить человечеству в качестве так необходимого моста между представителями разных религиозных традиций и культур".