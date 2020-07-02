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Религия и мировоззрение
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Греция призвала Турцию сохранить собору Святой Софии статус музея
Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть может привести к расколу между христианами всего мира и Турцией, Греция надеется, что турецкое руководство... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:40
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, греция, турция, стамбул

Греция призвала Турцию сохранить собору Святой Софии статус музея

14:40 02.07.2020
2952
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 2 июл – РИА Новости. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть может привести к расколу между христианами всего мира и Турцией, Греция надеется, что турецкое руководство учтет это и сохранит прежний статус этого памятника культуры, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
Высший административный суд Турции - Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента, сообщило греческое телевидение ERT. Решение будет оглашено в течение 15 дней.
Собор Святой Софии в Стамбуле
30 июня, 14:44Религия и мировоззрение
Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть
Журналисты спросили Петсаса на брифинге, будет ли президенту Турции Тайипу Эрдогану сложнее после решения суда превратить собор в мечеть.
"Мы много раз высказывались по этой теме. Это тема не греко-турецких отношений, это всемирный вопрос. Айя София – памятник всемирного культурного наследия", - сказал Петсас.
"Очень позитивно, что очень многие страны в последнее время - а кульминацией стало вчера заявление госдепартамента США об этом - призывали Турцию не делать шаг, который создаст огромную душевную пропасть между христианами всего мира и Турцией. Мы надеемся, что это серьезно примет во внимание турецкое руководство и ждем его действий", - сказал официальный представитель правительства Греции.
Собор Святой Софии (Айя-София)
12 июня, 15:01Религия и мировоззрение
Элладская церковь призвала Турцию не превращать Святую Софию в мечеть
США накануне призвали власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея и оставить его доступным для посещения всеми людьми. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "Соединенные Штаты рассматривают изменение статуса собора Святой Софии как принижение наследия этого выдающегося здания и его непревзойденной способности, такой редкой в современном мире, служить человечеству в качестве так необходимого моста между представителями разных религиозных традиций и культур".
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГрецияТурцияСтамбул
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Шансов мало, увы.
2 июля, 18:36
АБАлександр Белый
7201000
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