СЖР направил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших господдержку

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Союз журналистов России совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей направил в Минкомсвязь РФ дополнительный список средств массовой информации, которые не смогли получить господдержку после включения отрасли в перечень пострадавших от пандемии коронавируса, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте СЖР.

В конце июня глава СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что СЖР отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса. НАТ, в свою очередь, на официальной странице в Facebook сообщила, что передала в Минкомсвязь список телерадиокомпаний, не получивших поддержку, таблица включала 152 наименования.

"Союз журналистов России и Национальная ассоциация телевещателей подготовили и направили в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ дополнительный список средств массовой информации, не получивших господдержку. В него вошли 934 региональных и федеральных СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее Соловьев сообщил, что СЖР совместно с НАТ обратится к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности - ОКВЭДа.

Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.