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СЖР направил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших господдержку
Союз журналистов России совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей направил в Минкомсвязь РФ дополнительный список средств массовой информации,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:38
распространение нового коронавируса
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), союз журналистов россии, общество

СЖР направил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших господдержку

14:38 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Союз журналистов России совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей направил в Минкомсвязь РФ дополнительный список средств массовой информации, которые не смогли получить господдержку после включения отрасли в перечень пострадавших от пандемии коронавируса, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте СЖР.
В конце июня глава СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что СЖР отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса. НАТ, в свою очередь, на официальной странице в Facebook сообщила, что передала в Минкомсвязь список телерадиокомпаний, не получивших поддержку, таблица включала 152 наименования.
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"Союз журналистов России и Национальная ассоциация телевещателей подготовили и направили в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ дополнительный список средств массовой информации, не получивших господдержку. В него вошли 934 региональных и федеральных СМИ", - говорится в сообщении.
Ранее Соловьев сообщил, что СЖР совместно с НАТ обратится к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности - ОКВЭДа.
Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.
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