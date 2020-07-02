Медведев готов содействовать в вопросах отмены норм, тормозящих развитие

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями стартапов этого инновационного центра заявил, готов содействовать проработке вопроса об отмене норм, тормозящих научно-техническое развитие, поскольку регулирование всегда отстаёт от прогресса.

"Не мне вам объяснять, она (регуляторика - ред.) всегда отстаёт от прогресса, очень часто тормозит этот прогресс. И в этом нет ничего удивительного, даже в том, что я об этом здесь говорю. Но для того, чтобы подтягивать регулирование к потребностям жизни, к потребностям развития, собственно, и нужны такие центры как " Сколково " и наши с вами встречи", - заявил Медведев на встрече с руководителями стартапов "Сколково", которая состоялась в четверг.

При этом он отметил, что такие предложения о доработке процессов регулирования всегда должны носить конкретный характер.

"Если есть набор идей, что можно было бы побыстрее изменить или отменить, - если это будет в целом признано разумным - то, естественно, я готов этому тоже способствовать", - заверил глава попечительского совета, попросив участников встречи передать свои предложения.

"Подумаем. Потому что очень часто кажется, что и это отменили, и это отменили - я был одним из инициаторов этой самой "регуляторной гильотины", когда отменяются десятки тысяч нормативных актов - и все равно, как только начинаешь в чем-то ковыряться, смотришь: а вот эта норма действительно лежит до сих пор бревном на пути научно-технического прогресса, эти правила действуют, которые по идее не должны бы уже действовать", - отметил Медведев.

Один из участников встречи упомянул, что собственники таких стартап-компаний хотели бы давать сотрудникам опционы, которые те могли бы довольно просто реализовать. Однако, по его словам, сегодня в РФ недостаточно совершенное корпоративное право, чтобы можно было таким образом мотивировать сотрудников. Медведев в ответ отметил, что российское корпоративное законодательство довольно развитое.