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Медведев готов содействовать в вопросах отмены норм, тормозящих развитие
Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями стартапов этого инновационного центра... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:25
дмитрий медведев
сколково
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий медведев, сколково, технологии

Медведев готов содействовать в вопросах отмены норм, тормозящих развитие

14:37 02.07.2020 (обновлено: 16:25 02.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями стартапов этого инновационного центра заявил, готов содействовать проработке вопроса об отмене норм, тормозящих научно-техническое развитие, поскольку регулирование всегда отстаёт от прогресса.
"Не мне вам объяснять, она (регуляторика - ред.) всегда отстаёт от прогресса, очень часто тормозит этот прогресс. И в этом нет ничего удивительного, даже в том, что я об этом здесь говорю. Но для того, чтобы подтягивать регулирование к потребностям жизни, к потребностям развития, собственно, и нужны такие центры как "Сколково" и наши с вами встречи", - заявил Медведев на встрече с руководителями стартапов "Сколково", которая состоялась в четверг.
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
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При этом он отметил, что такие предложения о доработке процессов регулирования всегда должны носить конкретный характер.
"Если есть набор идей, что можно было бы побыстрее изменить или отменить, - если это будет в целом признано разумным - то, естественно, я готов этому тоже способствовать", - заверил глава попечительского совета, попросив участников встречи передать свои предложения.
"Подумаем. Потому что очень часто кажется, что и это отменили, и это отменили - я был одним из инициаторов этой самой "регуляторной гильотины", когда отменяются десятки тысяч нормативных актов - и все равно, как только начинаешь в чем-то ковыряться, смотришь: а вот эта норма действительно лежит до сих пор бревном на пути научно-технического прогресса, эти правила действуют, которые по идее не должны бы уже действовать", - отметил Медведев.
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Один из участников встречи упомянул, что собственники таких стартап-компаний хотели бы давать сотрудникам опционы, которые те могли бы довольно просто реализовать. Однако, по его словам, сегодня в РФ недостаточно совершенное корпоративное право, чтобы можно было таким образом мотивировать сотрудников. Медведев в ответ отметил, что российское корпоративное законодательство довольно развитое.
"Но если говорить об опционе и о переходе из одного качества в другое - я так понял, смысл в том, чтобы один из работников мог приобрести долю в компании, - может быть, здесь и есть, что совершенствовать. Но здесь нужно просто конкретные нормы смотреть и конкретные предложения. Если они у вас есть, я готов поручить всё это изучить для того, чтобы принципиально подумать о совершенствовании российского гражданского и корпоративного законодательства", - заверил зампред СБ.
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Дмитрий МедведевСколковоТехнологии
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