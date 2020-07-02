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В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 126 человек
Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 126... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:36
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мьянма, в мире

В Мьянме число погибших при оползне увеличилось до 126 человек

14:36 02.07.2020
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© РИА Новости / Федор ВильнерМьянма
Мьянма
© РИА Новости / Федор Вильнер
Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости. Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 126 человек, спасатели доставили в больницы 23 раненых, сообщает на своей странице в соцсети Facebook мьянманский департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли 113 человек.
"Обнаружены и извлечены 126 тел погибших. 23 раненых доставлены в больницы. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.
Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускают к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.
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