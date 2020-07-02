В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками

ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское, расположенный у линии соприкосновения в Донбассе, повреждены жилые дома, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики за минувшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР.
"Украинские боевики из 93-й бригады, нарушив нормы международного гуманитарного права о ведении боевых действий…, из крупнокалиберного пулемета открыли огонь по населенному пункту Голубовское", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в результате обстрела повреждены три жилых дома.
"Для защиты мирного населения республики от преступных действий украинских карателей подразделения Народной милиции пресекли огневую активность противника", - добавил представитель оборонного ведомства республики.