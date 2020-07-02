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В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками
Украинские силовики в четверг обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское, расположенный у линии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:03
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
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донбасс
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об обстреле поселка силовиками

14:34 02.07.2020 (обновлено: 15:03 02.07.2020)
332
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское, расположенный у линии соприкосновения в Донбассе, повреждены жилые дома, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики за минувшие сутки не открывали огонь по территории ЛНР.
"Украинские боевики из 93-й бригады, нарушив нормы международного гуманитарного права о ведении боевых действий…, из крупнокалиберного пулемета открыли огонь по населенному пункту Голубовское", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в результате обстрела повреждены три жилых дома.
"Для защиты мирного населения республики от преступных действий украинских карателей подразделения Народной милиции пресекли огневую активность противника", - добавил представитель оборонного ведомства республики.
Украинский военный
1 июля, 15:13
В ЛНР заявили о взрыве украинского миномета в Донбассе
000051
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