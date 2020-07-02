Чума в Монголии не повлияла на работу пункта пропуска в Горном Алтае

"Распоряжений об изменениях в работе автомобильного пункта пропуска Ташанта не поступало, такое решение принимается на уровне правительства РФ и доводится до региональных властей. Сейчас пункт пропуска работает в рамках постановления, которые было принято в связи с противодействием распространению коронавируса", - уточнил собеседник агентства.