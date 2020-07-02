Чума в Монголии не повлияла на работу пункта пропуска в Горном Алтае

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Пункт пропуска в Республику Алтай из Монголии пока не меняет своей работы из-за чумы в соседней стране, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.
"Распоряжений об изменениях в работе автомобильного пункта пропуска Ташанта не поступало, такое решение принимается на уровне правительства РФ и доводится до региональных властей. Сейчас пункт пропуска работает в рамках постановления, которые было принято в связи с противодействием распространению коронавируса", - уточнил собеседник агентства.
На пункте пропуска въезжающим измеряют температуру, их тщательно осматривают.
Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.