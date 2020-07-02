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Чума в Монголии не повлияла на работу пункта пропуска в Горном Алтае
Пункт пропуска в Республику Алтай из Монголии пока не меняет своей работы из-за чумы в соседней стране, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:34
республика алтай
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общество
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353
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республика алтай, монголия, общество

Чума в Монголии не повлияла на работу пункта пропуска в Горном Алтае

14:34 02.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГорный перевал в Республике Алтай
Горный перевал в Республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
Горный перевал в Республике Алтай. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Пункт пропуска в Республику Алтай из Монголии пока не меняет своей работы из-за чумы в соседней стране, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось, что чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболело два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойств нет.
"Распоряжений об изменениях в работе автомобильного пункта пропуска Ташанта не поступало, такое решение принимается на уровне правительства РФ и доводится до региональных властей. Сейчас пункт пропуска работает в рамках постановления, которые было принято в связи с противодействием распространению коронавируса", - уточнил собеседник агентства.
На пункте пропуска въезжающим измеряют температуру, их тщательно осматривают.
Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу. Заразиться можно также при разделке туши, однако это единичные случаи.
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