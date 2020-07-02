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МЧС предупредило о повышении уровня рек в Крыму
Сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в крымских реках, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:34
сергей шахов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество

МЧС предупредило о повышении уровня рек в Крыму

14:34 02.07.2020
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CC BY 3.0 / Russianname / Устье реки ЧернойУстье реки Черной в Инкермане
Устье реки Черной в Инкермане
CC BY 3.0 / Russianname / Устье реки Черной
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в крымских реках, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Во второй половине суток 2 июля и в первой половине 3 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок", - сказал журналистам Шахов.
Министр призвал соблюдать правила безопасности.
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2000110
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Сергей ШаховМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымОбщество
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