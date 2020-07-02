https://ria.ru/20200702/1573794057.html
МЧС предупредило о повышении уровня рек в Крыму
Сильные осадки могут привести к повышению уровня воды в крымских реках, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:34
2020-07-02T14:34
сергей шахов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200629/1573600612.html
1
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149625/98/1496259840_18:0:781:429_1400x0_80_0_0_1b3ac8dafd4efec90e4a09f701599dbe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество