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https://ria.ru/20200702/1573794028.html
В Крым прибыла медпомощь из Китая
Медицинская помощь из Китая прибыла в Крым и распределена между пятью больницами, сообщает пресс-служба крымского правительства. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
китай
республика крым
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китай
республика крым
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, республика крым

В Крым прибыла медпомощь из Китая

14:34 02.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе
Девушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Медицинская помощь из Китая прибыла в Крым и распределена между пятью больницами, сообщает пресс-служба крымского правительства.
Помощь поступила от членов китайского представительства международной ассоциации "Друзья Крыма".
"Груз в составе 50 тысяч одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских костюмов распределен между пятью медицинскими организациями", - говорится в сообщении.
В пульмонологическом отделении больницы
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Министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов поблагодарил членов ассоциации "Друзья Крыма" за проявленное к крымчанам внимание и поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 520 человек, при этом за последние сутки - трое. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКитайРеспублика Крым
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