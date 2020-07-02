В Крым прибыла медпомощь из Китая

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Медицинская помощь из Китая прибыла в Крым и распределена между пятью больницами, сообщает пресс-служба крымского правительства.
Помощь поступила от членов китайского представительства международной ассоциации "Друзья Крыма".
"Груз в составе 50 тысяч одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских костюмов распределен между пятью медицинскими организациями", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов поблагодарил членов ассоциации "Друзья Крыма" за проявленное к крымчанам внимание и поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 520 человек, при этом за последние сутки - трое. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.
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