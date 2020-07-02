Володин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

"Хочется еще раз высказать слова благодарности тем, кто, невзирая на проблемы коронавирусной инфекции, которая в себе несет, понятно, дополнительные вызовы, нашел время, возможность, пришел на избирательный участок, высказался, поддержал, принял участие в голосовании. Это действительно дорогого стоит, потому что страна после решения вчерашнего в ходе общероссийского голосования вступает в новый этап развития с новыми возможностями, с новыми обязательствами по отношению к нашим гражданам", - сказал Володин журналистам.