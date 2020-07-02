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Девочку, на которую упала бутылка, перевели в нейрохирургию
Девочку, на голову которой упала бутылка в Красногорске, перевели в нейрохирургическое отделение, ранее ей сделали операцию по удалению гематомы, сообщила глава РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:47
эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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красногорск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
Опубликовано видео инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка.
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эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия

Девочку, на которую упала бутылка, перевели в нейрохирургию

14:30 02.07.2020 (обновлено: 14:47 02.07.2020)
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Девочку, на голову которой упала бутылка в Красногорске, перевели в нейрохирургическое отделение, ранее ей сделали операцию по удалению гематомы, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
"Ночью девочке была сделана операцию на удаление гематомы, по состоянию на сейчас – ей сделано контрольно КТ и принято решение о переводе ее в нейрохирургическое отделение", - сказала Хаймурзина журналистам.
Ранее она написала в своем Instagram, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. После ее прооперировали.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Вчера, 13:21
Омбудсмен рассказала подробности инцидента с девочкой в Красногорске
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