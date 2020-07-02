https://ria.ru/20200702/1573793810.html
Девочку, на которую упала бутылка, перевели в нейрохирургию
Девочку, на голову которой упала бутылка в Красногорске, перевели в нейрохирургическое отделение, ранее ей сделали операцию по удалению гематомы, сообщила глава РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:30
2020-07-02T14:47
эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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2
красногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
Опубликовано видео инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка.
2020-07-02T14:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия