Девочку, на которую упала бутылка, перевели в нейрохирургию

"Ночью девочке была сделана операцию на удаление гематомы, по состоянию на сейчас – ей сделано контрольно КТ и принято решение о переводе ее в нейрохирургическое отделение", - сказала Хаймурзина журналистам.

Ранее она написала в своем Instagram, что в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома №5 по улице Бульвар Космонавтов кто-то из жителей выбросил из окна пакет с мусором. Внизу в этот момент проходила молодая семья. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. После ее прооперировали.