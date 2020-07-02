В Крыму прокомментировали призыв Украины ввести санкции из-за голосования

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Крымчан не волнует позиция Украины, отказавшейся признавать итоги голосования жителей полуострова по поправкам к Конституции РФ, заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Ранее министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому позиция Украины никого не волнует. Заявление украинской стороны – это мнение определенной категории лиц, которые обязаны так комментировать и реагировать на наши успехи. Это уже в тренде у них, чтобы объявить, что все недействительно и нелегитимно", - сказал журналистам Малышев.
По его словам, никакие санкции не влияют и не повлияют на качество работы избирательной системы республики.
Ранее сообщалось, что поправки к Конституции РФ поддержали 90,07% избирателей Крыма, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".