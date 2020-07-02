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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Крыму прокомментировали призыв Украины ввести санкции из-за голосования
Крымчан не волнует позиция Украины, отказавшейся признавать итоги голосования жителей полуострова по поправкам к Конституции РФ, заявил глава крымского... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:43
голосование по поправкам в конституцию
михаил малышев
конституция рф
мид украины
республика крым
севастополь
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353
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михаил малышев, конституция рф, мид украины, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Крыму прокомментировали призыв Украины ввести санкции из-за голосования

14:29 02.07.2020 (обновлено: 14:43 02.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Крымчан не волнует позиция Украины, отказавшейся признавать итоги голосования жителей полуострова по поправкам к Конституции РФ, заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Ранее министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
1 июля, 20:26Голосование по поправкам в Конституцию
В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования
"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому позиция Украины никого не волнует. Заявление украинской стороны – это мнение определенной категории лиц, которые обязаны так комментировать и реагировать на наши успехи. Это уже в тренде у них, чтобы объявить, что все недействительно и нелегитимно", - сказал журналистам Малышев.
По его словам, никакие санкции не влияют и не повлияют на качество работы избирательной системы республики.
Ранее сообщалось, что поправки к Конституции РФ поддержали 90,07% избирателей Крыма, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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