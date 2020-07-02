ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

"Новый сервис даст возможность миллионам россиян быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе Яндекс.Плюс размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое", - сообщили в ВТБ.

ВТБ стал первым банком, который разработал платформу для инвестиций и дал возможность партнерам подключаться к ней и обслуживать своих клиентов благодаря технологии API. На базе этой платформы Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами. Процесс открытия и пополнения счета является полностью дистанционным и занимает всего несколько минут. Cервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счёт можно пополнить с карты или банковским переводом.