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Бугров станет старшим вице-президентом "Норникеля", курирующим экологию
Старшим вице-президентом ГМК "Норильский никель", курирующим вопросы экологии и защиты окружающей среды, станет Андрей Бугров, следует из сообщения компании. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:28
арктика
норильск
общество
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арктика, норильск, общество

Бугров станет старшим вице-президентом "Норникеля", курирующим экологию

14:28 02.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАндрей Бугров
Андрей Бугров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Андрей Бугров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Старшим вице-президентом ГМК "Норильский никель", курирующим вопросы экологии и защиты окружающей среды, станет Андрей Бугров, следует из сообщения компании.
Совет директоров "Норникеля" 30 июня провел очередное заседание, посвященное инциденту с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Менеджмент компании проинформировал членов совета о ходе работ по ликвидации последствий аварии. А также представил старшего вице-президента по устойчивому развитию.
За время работ было собрано более 33 тысяч тонн водно-топливной смеси и более 172 тысяч тонн загрязненного грунта. По оценке руководства ГМК, всего собрано более 90% разлившегося топлива.
Менеджмент также представил членам совета долгосрочную программу ликвидации последствий аварии и компенсации ущерба окружающей среде, а также предложения компании по регулярному мониторингу состояния производственных объектов в связи с вопросами вечной мерзлоты и износом существующих фондов.
Кроме того, менеджмент поддержал предложение совета директоров ввести должность старшего вице-президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды. Эту должности займет Андрей Бугров, который работает в "Норникеле" с 2013 года и хорошо знаком с экологической повесткой ГМК. В Заполярном филиале "Норникеля" также будет введена должность заместителя директора по экологии.
Бугров, слова которого приведены в сообщении, отметил, что "Норникель" намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
30 июня, 12:37
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АрктикаНорильскОбщество
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