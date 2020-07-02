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В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
Министерство науки и высшего образования подготовило два плана на случай второй волны коронавируса, рассказал замминистра Дмитрий Афанасьев на круглом столе,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:26
2020-07-02T17:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования подготовило два плана на случай второй волны коронавируса, рассказал замминистра Дмитрий Афанасьев на круглом столе, посвященном приемной кампании 2020 года.
Во-первых, российские университеты имеют право перенести начало учебы на срок до двух месяцев, отметил он. По законодательству они могут пойти на такой шаг по решению ученого совета.
"Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант, просто отсрочить начало учебного года до завершения там вот этой опасной ситуации", — отметил Афанасьев.
Второй сценарий развития событий замминистра назвал критическим и маловероятным.
"Мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы — это начать учебный год в дистанционном режиме", — добавил он.
При этом сейчас министерство ожидает, что ситуация с пандемией коронавируса нормализуется и учебный год начнется в привычном формате 1 сентября, заключил Афанасьев.