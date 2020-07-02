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В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
Министерство науки и высшего образования подготовило два плана на случай второй волны коронавируса, рассказал замминистра Дмитрий Афанасьев на круглом столе,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:17
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353
60
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В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

14:26 02.07.2020 (обновлено: 17:17 02.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн-занятие в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Преподаватель проводит онлайн-занятие в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Преподаватель проводит онлайн-занятие в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования подготовило два плана на случай второй волны коронавируса, рассказал замминистра Дмитрий Афанасьев на круглом столе, посвященном приемной кампании 2020 года.
Во-первых, российские университеты имеют право перенести начало учебы на срок до двух месяцев, отметил он. По законодательству они могут пойти на такой шаг по решению ученого совета.
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"Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант, просто отсрочить начало учебного года до завершения там вот этой опасной ситуации", — отметил Афанасьев.
Второй сценарий развития событий замминистра назвал критическим и маловероятным.
"Мы на него не рассчитываем, хотя к нему готовы — это начать учебный год в дистанционном режиме", — добавил он.
При этом сейчас министерство ожидает, что ситуация с пандемией коронавируса нормализуется и учебный год начнется в привычном формате 1 сентября, заключил Афанасьев.
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