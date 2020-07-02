Памфилова оценила готовность избирательной системы к провокациям

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Избирательная система смогла подготовиться к провокациям в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции и справиться с ними, заявила председатель ЦИК Избирательная система смогла подготовиться к провокациям в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции и справиться с ними, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"Мы подготовились. Если раньше мы плелись в хвосте того тренда, той повестки которую нам задавали хорошо экипированные, хорошо финансируемые, хорошо обученные люди, задачи которым ставили их работодатели по дискредитации кампании. Это постоянный, перманентный процесс. То в этот раз мы перехватили эту повестку, сформировали свой поток на предупреждение возможных провокаций", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1".

По ее мнению, системе удалось с этим справиться и оперативно "показывать, что и где фабрикуется".

"Мы предупреждали, что мы знаем, где будут провокации, наши люди готовились к ним. Подошли по всеоружии, это тоже дало свои результаты",- подчеркнула председатель ЦИК.

Она добавила, что по их данным готовилось много провокаций.