У "Бивиса и Баттхеда" появится два новых сезона

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, . "Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, сообщает THR.

Ими займется создатель сериала Майк Джадж. Он напишет сценарий, выступит продюсером и озвучит обоих персонажей, которые были легендой попкультуры 90-х.

Подписанный с Comedy Central контракт предполагает также создание спин-оффов и спецвыпусков.

По словам Джаджа, проект будет затрагивать темы, которые будут актуальны и для тех, кто не смотрел сериал, и для старых фанатов.