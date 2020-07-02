https://ria.ru/20200702/1573793283.html
У "Бивиса и Баттхеда" появится два новых сезона
"Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, сообщает THR. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:54
2020-07-02T15:54
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости
. "Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, сообщает
THR.
Ими займется создатель сериала Майк Джадж. Он напишет сценарий, выступит продюсером и озвучит обоих персонажей, которые были легендой попкультуры 90-х.
Подписанный с Comedy Central контракт предполагает также создание спин-оффов и спецвыпусков.
По словам Джаджа, проект будет затрагивать темы, которые будут актуальны и для тех, кто не смотрел сериал, и для старых фанатов.
Предыдущий, восьмой сезон вышел в 2011 году, а первые семь - с 1993 по 1997 годы.