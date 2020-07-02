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У "Бивиса и Баттхеда" появится два новых сезона
"Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, сообщает THR. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:54
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры

У "Бивиса и Баттхеда" появится два новых сезона

15:54 02.07.2020
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© Фото : MTVБивис и Баттхед
Бивис и Баттхед
© Фото : MTV
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, сообщает THR.
Ими займется создатель сериала Майк Джадж. Он напишет сценарий, выступит продюсером и озвучит обоих персонажей, которые были легендой попкультуры 90-х.
Подписанный с Comedy Central контракт предполагает также создание спин-оффов и спецвыпусков.
По словам Джаджа, проект будет затрагивать темы, которые будут актуальны и для тех, кто не смотрел сериал, и для старых фанатов.
Предыдущий, восьмой сезон вышел в 2011 году, а первые семь - с 1993 по 1997 годы.
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