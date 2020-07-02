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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Неверов: Госдуме предстоит принять десятки законов в развитие поправок
Госдуме необходимо будет принять большое количество законов в развитие принятых поправок в конституцию, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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конституция рф, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

Неверов: Госдуме предстоит принять десятки законов в развитие поправок

14:22 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдуме необходимо будет принять большое количество законов в развитие принятых поправок в конституцию, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Голосование по поправкам в конституцию определяет на многие годы новый этап. Сейчас Государственной Думе необходимо будет принять десятки федеральных законов в развитие тех предложений, тех поправок, за которые наши граждане голосовали в эти дни", - сказал он в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что люди должны почувствовать результаты принятия поправок.
"Эти результаты люди должны чувствовать, и чувствовать практически ежедневно. Они для каждого будут по-разному. Для кого-то это индексация социальных выплат и пенсий, для кого-то это доступность здравоохранения и образования... Для приграничных территорий важно, что сегодня наши границы незыблемы. Для большинства людей это сохранение и защита исторической памяти, наших природных богатств и экологии", - отметил Неверов.
Здание Государственной Думы РФ
1 июля, 14:53
В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по поправкам
Он добавил, что это "будущее развитие нашей страны".
"Поэтому каждый человек, который голосовал за или против, будет это ощущать", - подчеркнул Неверов.
Здание Государственной Думы РФ
1 июля, 22:10Голосование по поправкам в Конституцию
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
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