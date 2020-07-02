Неверов: Госдуме предстоит принять десятки законов в развитие поправок

"Эти результаты люди должны чувствовать, и чувствовать практически ежедневно. Они для каждого будут по-разному. Для кого-то это индексация социальных выплат и пенсий, для кого-то это доступность здравоохранения и образования... Для приграничных территорий важно, что сегодня наши границы незыблемы. Для большинства людей это сохранение и защита исторической памяти, наших природных богатств и экологии", - отметил Неверов.