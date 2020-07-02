Неверов: Госдуме предстоит принять десятки законов в развитие поправок

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдуме необходимо будет принять большое количество законов в развитие принятых поправок в конституцию, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Голосование по поправкам в конституцию определяет на многие годы новый этап. Сейчас Государственной Думе необходимо будет принять десятки федеральных законов в развитие тех предложений, тех поправок, за которые наши граждане голосовали в эти дни", - сказал он в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что люди должны почувствовать результаты принятия поправок.
"Эти результаты люди должны чувствовать, и чувствовать практически ежедневно. Они для каждого будут по-разному. Для кого-то это индексация социальных выплат и пенсий, для кого-то это доступность здравоохранения и образования... Для приграничных территорий важно, что сегодня наши границы незыблемы. Для большинства людей это сохранение и защита исторической памяти, наших природных богатств и экологии", - отметил Неверов.
Он добавил, что это "будущее развитие нашей страны".
"Поэтому каждый человек, который голосовал за или против, будет это ощущать", - подчеркнул Неверов.