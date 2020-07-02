Росконгресс оценил рекомендации Роспотребнадзора по проведению выставок

Ранее в среду стало известно, что Роспотребнадзор разработал соответствующие методические рекомендации. В частности, ведомство рекомендует перед открытием выставочных площадок проводить влажную уборку и проверять работу вентиляции, измерять температуру сотрудникам и не допускать работников с признаками инфекции. На площадках выставок или конгрессов должны быть организованы места для обработки рук антисептиками, а все сотрудники должны быть в масках и перчатках. Между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.