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Росконгресс оценил рекомендации Роспотребнадзора по проведению выставок
Росконгресс приветствует рекомендации Роспотребнадзора по организации и проведению конгрессной и выставочной деятельности, говорится в сообщении фонда. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:19
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Росконгресс оценил рекомендации Роспотребнадзора по проведению выставок

14:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Росконгресс приветствует рекомендации Роспотребнадзора по организации и проведению конгрессной и выставочной деятельности, говорится в сообщении фонда.
Ранее в среду стало известно, что Роспотребнадзор разработал соответствующие методические рекомендации. В частности, ведомство рекомендует перед открытием выставочных площадок проводить влажную уборку и проверять работу вентиляции, измерять температуру сотрудникам и не допускать работников с признаками инфекции. На площадках выставок или конгрессов должны быть организованы места для обработки рук антисептиками, а все сотрудники должны быть в масках и перчатках. Между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.
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"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора мы будем детально продумывать технические условия работы и возможности проведения мероприятий, реализации актуальных сервисов. Безопасность людей – один из ключевых критериев при организации конгрессов и выставок, поэтому все необходимые меры будут заложены и внедрены при подготовке проектов фонда Росконгресс", - приводит слова председателя правления, директора фонда Александра Стуглева пресс-служба.
По его словам, появление четких и понятных требований к безопасности и гигиене мероприятий открывает для отрасли перспективы на будущее.
В середине июня стало известно о том, оргкомитета Восточного экономического форума принял решение отменить в 2020 году проведение форума. Ранее в этом уже из-за пандемии коронавируса также были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и ПМЭФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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