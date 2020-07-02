Росконгресс оценил рекомендации Роспотребнадзора по проведению выставок

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Росконгресс приветствует рекомендации Роспотребнадзора по организации и проведению конгрессной и выставочной деятельности, говорится в сообщении фонда.
Ранее в среду стало известно, что Роспотребнадзор разработал соответствующие методические рекомендации. В частности, ведомство рекомендует перед открытием выставочных площадок проводить влажную уборку и проверять работу вентиляции, измерять температуру сотрудникам и не допускать работников с признаками инфекции. На площадках выставок или конгрессов должны быть организованы места для обработки рук антисептиками, а все сотрудники должны быть в масках и перчатках. Между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.
"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора мы будем детально продумывать технические условия работы и возможности проведения мероприятий, реализации актуальных сервисов. Безопасность людей – один из ключевых критериев при организации конгрессов и выставок, поэтому все необходимые меры будут заложены и внедрены при подготовке проектов фонда Росконгресс", - приводит слова председателя правления, директора фонда Александра Стуглева пресс-служба.
По его словам, появление четких и понятных требований к безопасности и гигиене мероприятий открывает для отрасли перспективы на будущее.
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