Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573793046.html
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
Мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:04
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_0:277:3072:2005_1400x0_80_0_0_b6638237e52a18892d5d92daaceedbb9.jpg
https://ria.ru/20190521/1553660558.html
Жалко, что от вас, видимо, в своё время не избавились...
33
7
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_0:277:3072:2005_1400x0_80_0_0_b6638237e52a18892d5d92daaceedbb9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2efa5744fd06a67d5c588604bc090f34.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/62/1560606209_650:367:2331:2048_1400x0_80_0_0_e97804d43e6871f5f29dc962f873b4af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка

14:19 02.07.2020 (обновлено: 16:04 02.07.2020)
10968
© Depositphotos / liudmilachernetskaГрустный мальчик сидит на лестнице
Грустный мальчик сидит на лестнице
© Depositphotos / liudmilachernetska
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца.
Мужчина рассказал, что увидел одиноко сидящего маленького мальчика.

"Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла", — заявил он.

Работники ломбарда дали ребенку воды и постарались успокоить, однако мальчик находился "в шоковом состоянии".
"Приехали сотрудники полиции и увезли его в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), которое на улице Юных Ленинцев. Мальчик маленький, волнуется, не понимает", — добавил он.
Как рассказала РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, произошло недоразумение.
"Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН", — пояснила она.
Родителей нашли сразу, ребенок уже дома.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
21 мая 2019, 11:11
В Краснодарском крае завели дело на женщину, бросившую ребенка у дороги
1714151712422
Обсудить 7
РоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жалко, что от вас, видимо, в своё время не избавились...
2 июля, 15:04
АИАлександра Иванова
2630013
Рекомендуем
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
В Москве-реке нашли тело младенца
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В небе над Ростовом-на-Дону предотвратили столкновение самолетов
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина
Депутат думы Екатеринбурга умерла в больнице для пациентов с COVID-19
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Видео с места пожара в историческом центре Москвы
Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появятся новые функции
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Писатель Борис Дубровин
Умер поэт Борис Дубровин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния