В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка

"Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла", — заявил он.

"Приехали сотрудники полиции и увезли его в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), которое на улице Юных Ленинцев. Мальчик маленький, волнуется, не понимает", — добавил он.

"Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН", — пояснила она.