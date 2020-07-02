https://ria.ru/20200702/1573793046.html
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
Мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:19
2020-07-02T16:04
россия
москва
происшествия
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Александра Иванова
Жалко, что от вас, видимо, в своё время не избавились...
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы
. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва"
со ссылкой на очевидца.
Мужчина рассказал, что увидел одиноко сидящего маленького мальчика.
"Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла", — заявил он.
Работники ломбарда дали ребенку воды и постарались успокоить, однако мальчик находился "в шоковом состоянии".
"Приехали сотрудники полиции и увезли его в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), которое на улице Юных Ленинцев. Мальчик маленький, волнуется, не понимает", — добавил он.
Как рассказала РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, произошло недоразумение.
"Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН", — пояснила она.
Родителей нашли сразу, ребенок уже дома.