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Медведчук оценил возможность отмены норм о русском языке на Украине
Внесение изменений в статью конституции Украины, касающуюся свободного развития, использования и защиты в стране русского языка, невозможно, так как в стране... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:17
россия
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россия, виктор медведчук, александр лукашевич, верховная рада украины, украина, в мире

Медведчук оценил возможность отмены норм о русском языке на Украине

14:17 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Внесение изменений в статью конституции Украины, касающуюся свободного развития, использования и защиты в стране русского языка, невозможно, так как в стране много русскоязычных граждан, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
В середине января текущего года Верховная рада Украины приняла закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. В марте президент Владимир Зеленский закон подписал. Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка.
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Позже Зеленский сказал, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе.
"Теоретически это (внесение правок в статью конституции – ред.) возможно, практически – не может иметь место… Мы сейчас говорим о разделе I – статье 10 конституции. В нее можно внести изменения только в том случае, если в парламенте наберется 300 голосов, а затем это будет подтверждено на всеукраинском референдуме", – сказал Медведчук, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько может быть вероятным то, что будут внесены правки в конституцию относительно языкового закона. Его слова приводит сайт партии в четверг.
Политик считает, что набрать 300 голосов в Раде за исключение из конституции нормы об особом статусе русского языка невозможно, так как на Украине много русскоязычных граждан. "Практически сегодня это сделать невозможно, потому что сторонников русского языка большое количество, и это количество не даст возможность подтвердить это на референдуме", - подытожил он.
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Закон о госязыке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.
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РоссияВиктор МедведчукАлександр ЛукашевичВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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