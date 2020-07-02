Комитет Госдумы поддержал законопроект о пчеловодстве

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта "О пчеловодстве в РФ", направленного на установление правовых основ развития и господдержки в этой сфере.
"Это очень важный законопроект и вопрос его появления назрел, это однозначно. У нас есть много замечаний, пожеланий и предложений, но считаю, что это очень правильный шаг, если он будет принят и ко второму чтению много чего можно доработать. Основным по нему является комитет по аграрным вопросам, но мы этой темой тоже занимались", - заявил РИА Новости глава комитета Николай Николаев.
Законопроект, внесенный, депутатами Геннадием Зюгановым, Алексеем Гордеевым, Владимиром Кашиным, Олегом Лебедевым и Иваном Лоором, определяет основные цели, принципы и направления государственной политики в области развития пчеловодства, а также меры ее реализации. При этом закрепляется возможность оказания широкой поддержки российским пчеловодам как со стороны государства, так и на местах. Это не только обеспечит развитие существующего производства продуктов пчеловодства, но привлечет в отрасль новых участников, а также стимулирует вовлеченность личных подсобных хозяйств в товарное производство продуктов пчеловодства, считают разработчики.
К основным целям госполитики в области развития пчеловодства законопроект относит повышение конкурентоспособности российских продуктов пчеловодства и их производителей, обеспечение качества и безопасности продуктов пчеловодства, повышение урожайности энтомофильных сельхозкультур, обеспечение охраны пчел и среды их обитания, сохранение генофонда пчел в РФ. Разработчики обращают внимание, что если в 1990 году в российских хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 миллиона пчелиных семей, то к 2019 году их количество снизилось до 3,1 миллиона.
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Согласно законопроекту, мероприятия, направленные на развитие пчеловодства, могут включаться в госпрограммы РФ и ее субъектов. Допускается и применение особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства. В рамках реализации госполитики в этой сфере могут осуществляться меры, направленные, в том числе, на противодействие обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных продуктов пчеловодства, развитие системы льготного кредитования.
Законопроект содержит и нормы, касающиеся охраны и предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами: не позднее чем за три дня до их применения ответственные за эти мероприятия через средства массовой информации должны проинформировать жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до пяти километров от границ запланированных к обработке земельных участков.