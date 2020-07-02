Комитет Госдумы поддержал законопроект о пчеловодстве

"Это очень важный законопроект и вопрос его появления назрел, это однозначно. У нас есть много замечаний, пожеланий и предложений, но считаю, что это очень правильный шаг, если он будет принят и ко второму чтению много чего можно доработать. Основным по нему является комитет по аграрным вопросам, но мы этой темой тоже занимались", - заявил РИА Новости глава комитета Николай Николаев .