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Саакашвили заявил, что у него с Зеленским очень деловые отношения
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:14
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, польша, грузия, украина, в мире

Саакашвили заявил, что у него с Зеленским очень деловые отношения

14:14 02.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили . Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что у него с президентом Украины Владимиром Зеленским очень деловые отношения.
"Мы очень часто с ним (Зеленским – ред.) общаемся…. У нас очень деловые отношения, он абсолютно нормальный, открытый человек, очень приятный в общении", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "1+1" в четверг утром.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
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Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.
В начале мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаГрузияУкраинаВ мире
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