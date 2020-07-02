В Швейцарии выявили 116 новых случаев COVID-19

ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в За сутки в Швейцарии выявлено 116 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 31 967 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 2 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 116 новых заражений (137 накануне), один человек скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 31 967 человек, всего скончалось 1686 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 599 105 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 15 177 тестов (накануне 11 264). В среднем вирус был найден в 6,4% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.

Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.

Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза , ЕАСТ и Великобритании . С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.