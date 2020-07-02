В Даляне заподозрили COVID-19 у матроса российского судна

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Матрос с российского судна "Сивинд-1" с подозрением на COVID-19 помещен в больницу китайского города Матрос с российского судна "Сивинд-1" с подозрением на COVID-19 помещен в больницу китайского города Далянь , еще 94 члена экипажа отправлены на карантин, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Шэньяне

"26 июня для проведения ремонтных работ на судне в порт Даляня провинции Ляонин зашёл российский большой рыболовецкий траулер (БМРТ) "Сивинд-1", на борту которого находилось 95 членов экипажа. При проведении санитарно-эпидемиологического контроля у одного из матросов тест показал наличие антител к COVID-19 без каких-либо симптомов заболевания", - рассказали в генконсульстве.

По данным ведомства, 27 июня Центр эпидемиологического контроля Даляня принял решение о проведении карантинных мер в отношении экипажа БМРТ: россиянин с подозрением на наличие заболевания был направлен в больницу №6 Даляня под наблюдение врачей, 70 членов экипажа изолированы на 14 дней в местной гостинице "Морской горизонт", ещё 24, включая капитана корабля, проходят карантин на судне для поддержания работоспособности всех инженерных систем траулера.

"Генконсульство России в Шэньяне находится на постоянной связи с капитаном БМРТ "Сивинд-1", каких-либо обращений за помощью или жалоб на состояние здоровья от членов экипажа в Генконсульство не поступало", - рассказали в генконсульстве.

После прохождения карантина моряки планируют вернуться на судно, которое в настоящий момент находится на ремонтной верфи в районе Люйшунькоу Даляня, где пробудет несколько месяцев.