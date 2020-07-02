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В Даляне заподозрили COVID-19 у матроса российского судна
Матрос с российского судна "Сивинд-1" с подозрением на COVID-19 помещен в больницу китайского города Далянь, еще 94 члена экипажа отправлены на карантин,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:11
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, далянь, в мире

В Даляне заподозрили COVID-19 у матроса российского судна

14:11 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Матрос с российского судна "Сивинд-1" с подозрением на COVID-19 помещен в больницу китайского города Далянь, еще 94 члена экипажа отправлены на карантин, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Шэньяне.
"26 июня для проведения ремонтных работ на судне в порт Даляня провинции Ляонин зашёл российский большой рыболовецкий траулер (БМРТ) "Сивинд-1", на борту которого находилось 95 членов экипажа. При проведении санитарно-эпидемиологического контроля у одного из матросов тест показал наличие антител к COVID-19 без каких-либо симптомов заболевания", - рассказали в генконсульстве.
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По данным ведомства, 27 июня Центр эпидемиологического контроля Даляня принял решение о проведении карантинных мер в отношении экипажа БМРТ: россиянин с подозрением на наличие заболевания был направлен в больницу №6 Даляня под наблюдение врачей, 70 членов экипажа изолированы на 14 дней в местной гостинице "Морской горизонт", ещё 24, включая капитана корабля, проходят карантин на судне для поддержания работоспособности всех инженерных систем траулера.
"Генконсульство России в Шэньяне находится на постоянной связи с капитаном БМРТ "Сивинд-1", каких-либо обращений за помощью или жалоб на состояние здоровья от членов экипажа в Генконсульство не поступало", - рассказали в генконсульстве.
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