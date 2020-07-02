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Французский наблюдатель оценил дистанционное голосование по поправкам
Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно, данный электоральный процесс продемонстрировал эволюцию в новых технологиях, заявила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:11
2020-07-02T14:11
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1400x0_80_0_0_b6f7cb2c0787b26c9adc1cda79febcf6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, франция, нижегородская область, в мире
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно, данный электоральный процесс продемонстрировал эволюцию в новых технологиях, заявила международный эксперт из Франции
, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди Зих.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
"Мы посетили около 17 избирательных участков. Мы благодарим за свободный доступ для всех к процедуре голосования. Интересно то, что мы были приглашены на голосование в качестве международных наблюдателей в особенных условиях – условиях пандемии", - сказала Зих на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, особенно интересно для наблюдателей было увидеть, какие санитарные меры были приняты на избирательных участках: "Надо сказать, мы были впечатлены принятыми мерами, которые позволили гражданам осуществить свое право проголосовать".
"Также мы бы хотели особенно отметить новые технологии, которые были использованы при голосовании. Мы были впечатлены, как применялись электронные технологии, в частности, 1 июля были установлены КОИБ, которые помогали считывать голоса. Мы также констатировали успешность проведения дистанционных выборов в Москве
. Электоральный процесс продемонстрировал эволюцию в технологиях", - отметила наблюдатель из Франции.
Принять участие в дистанционном волеизъявлении в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области
.