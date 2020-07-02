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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Французский наблюдатель оценил дистанционное голосование по поправкам
Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно, данный электоральный процесс продемонстрировал эволюцию в новых технологиях, заявила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:11
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60
москва, франция, нижегородская область, в мире

Французский наблюдатель оценил дистанционное голосование по поправкам

14:11 02.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло успешно, данный электоральный процесс продемонстрировал эволюцию в новых технологиях, заявила международный эксперт из Франции, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди Зих.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 13:50Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК интенсифицирует работу над распространением электронного голосования
"Мы посетили около 17 избирательных участков. Мы благодарим за свободный доступ для всех к процедуре голосования. Интересно то, что мы были приглашены на голосование в качестве международных наблюдателей в особенных условиях – условиях пандемии", - сказала Зих на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, особенно интересно для наблюдателей было увидеть, какие санитарные меры были приняты на избирательных участках: "Надо сказать, мы были впечатлены принятыми мерами, которые позволили гражданам осуществить свое право проголосовать".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Вчера, 13:48Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова: голосования по поправкам "на пеньках или в багажниках" не было
"Также мы бы хотели особенно отметить новые технологии, которые были использованы при голосовании. Мы были впечатлены, как применялись электронные технологии, в частности, 1 июля были установлены КОИБ, которые помогали считывать голоса. Мы также констатировали успешность проведения дистанционных выборов в Москве. Электоральный процесс продемонстрировал эволюцию в технологиях", - отметила наблюдатель из Франции.
Принять участие в дистанционном волеизъявлении в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМоскваФранцияНижегородская областьВ мире
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