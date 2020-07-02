В Нигере освободили десять похищенных гуманитарных работников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Десять работников неправительственной организации "Действие и программа воздействия на Сахель" (APIS), которых похитили на юго-западе Нигера 24 июня, были освобождены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиелла (Tidjani Ibrahim Katiella).
В конце июня сообщалось, что по меньшей мере десять гуманитарных работников неправительственной организации "Действие и программа воздействия на Сахель" (APIS) были похищены во время раздачи продуктов в деревне на юго-западе Нигера, недалеко от Буркина-Фасо. Кроме того, похитители забрали два внедорожника, принадлежащих организации.
"Они были освобождены вчера", - приводит агентство слова губернатора.
"Я ничего не могу сказать, мы их еще не видели", - заявила сотрудница НПО Кадидиату Харуна.
Условия освобождения заложников не были раскрыты.