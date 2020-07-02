Сбивший полицейского сын экс-сенатора Галлямова получил два года колонии

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии общего режима сына экс-сенатора Амира Галлямова Тимура, который под действием наркотиков сбил полицейского в Суд приговорил к двум годам колонии общего режима сына экс-сенатора Амира Галлямова Тимура, который под действием наркотиков сбил полицейского в Москве , сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

"Сегодня Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Москвы Тимура Галлямова. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Галлямова к двум годам лишения свободы колонии общего режима", - сказала Нефедова.

Весной прошлого года инспектор остановил Галлямова за рулем Toyota Land Cruiser 200, заподозрив, что тот не совсем в себе. Впоследствии выяснилось, что молодой человек действительно был "в состоянии наркотического опьянения".

В какой-то момент водитель Land Cruiser специально "совершил наезд передним правым колесом на левую ногу потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью", после чего попытался скрыться, но в ходе погони был задержан.