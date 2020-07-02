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Сбивший полицейского сын экс-сенатора Галлямова получил два года колонии
Суд приговорил к двум годам колонии общего режима сына экс-сенатора Амира Галлямова Тимура, который под действием наркотиков сбил полицейского в Москве,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:11
людмила нефедова
москва
происшествия
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РИА Новости
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людмила нефедова, москва, происшествия

Сбивший полицейского сын экс-сенатора Галлямова получил два года колонии

14:11 02.07.2020
632
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии общего режима сына экс-сенатора Амира Галлямова Тимура, который под действием наркотиков сбил полицейского в Москве, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Сегодня Никулинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Москвы Тимура Галлямова. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Галлямова к двум годам лишения свободы колонии общего режима", - сказала Нефедова.
Весной прошлого года инспектор остановил Галлямова за рулем Toyota Land Cruiser 200, заподозрив, что тот не совсем в себе. Впоследствии выяснилось, что молодой человек действительно был "в состоянии наркотического опьянения".
В какой-то момент водитель Land Cruiser специально "совершил наезд передним правым колесом на левую ногу потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью", после чего попытался скрыться, но в ходе погони был задержан.
Приговор в силу пока не вступил, на обжалование у сторон есть десять дней.
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Людмила НефедоваМоскваПроисшествия
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