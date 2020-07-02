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Распространение нового коронавируса
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Премьер Польши призвал граждан прийти на выборы президента
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал сограждан не бояться коронавируса и прийти на выборы президента. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
матеуш моравецкий
рафал тшасковски
анджей дуда
коронавирусы
польша
право и справедливость
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коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, рафал тшасковски, анджей дуда, коронавирусы, польша, право и справедливость, варшава, в мире

Премьер Польши призвал граждан прийти на выборы президента

14:09 02.07.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал сограждан не бояться коронавируса и прийти на выборы президента.
Во второй тур выборов президента Польши, который пройдет 12 июля, вышли действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда, набрав 43,5% голосов, и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 30,46% голосов.
"Я рад, что мы все меньше боимся этого вируса, этой эпидемии. Это хороший подход, уважаемые господа, потому что он уже идет на снижение, сейчас уже не надо его бояться", - заявил Моравецкий, выступая в Томашове-Любельском.
Он пообещал, что выборы будут проведены безопасно с санитарной точки зрения. "Надо пойти на выборы скопом 12 июля. Будут соблюдены все санитарные требования – очень адекватные. Ничего не произошло сейчас – ничего не произойдет и 12 июля", - заявил польский премьер.
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Моравецкий считает, что посещение избирательного участка безопаснее, чем поход в магазин. "Все, особенно пенсионеры, не боимся, идем на выборы. Это важно, чтобы иметь возможность продолжать справедливое направление развития. Это безопаснее, чем каждый день ходить в магазин, на почту, в церковь", - сказал он.
Премьер отметил, что теплая погода не способствует распространению вируса. "Я обращаюсь особенно к людям, которые не пошли (голосовать), потому что боялись. Уже нечего бояться. Летом вирусы гриппа и этот коронавирус слабее, гораздо слабее", - заявил Моравецкий.
По данным минздрава Польши, за минувшие сутки в стране лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 371 человека. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 146, 1 492 человека скончались.
До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
10 июня, 12:05
Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Матеуш МоравецкийРафал ТшасковскиАнджей ДудаКоронавирусыПольшаПраво и справедливостьВаршаваВ мире
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