Премьер Польши призвал граждан прийти на выборы президента

ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал сограждан не бояться коронавируса и прийти на выборы президента.

"Я рад, что мы все меньше боимся этого вируса, этой эпидемии. Это хороший подход, уважаемые господа, потому что он уже идет на снижение, сейчас уже не надо его бояться", - заявил Моравецкий, выступая в Томашове-Любельском.

Он пообещал, что выборы будут проведены безопасно с санитарной точки зрения. "Надо пойти на выборы скопом 12 июля. Будут соблюдены все санитарные требования – очень адекватные. Ничего не произошло сейчас – ничего не произойдет и 12 июля", - заявил польский премьер.

Моравецкий считает, что посещение избирательного участка безопаснее, чем поход в магазин. "Все, особенно пенсионеры, не боимся, идем на выборы. Это важно, чтобы иметь возможность продолжать справедливое направление развития. Это безопаснее, чем каждый день ходить в магазин, на почту, в церковь", - сказал он.

Премьер отметил, что теплая погода не способствует распространению вируса. "Я обращаюсь особенно к людям, которые не пошли (голосовать), потому что боялись. Уже нечего бояться. Летом вирусы гриппа и этот коронавирус слабее, гораздо слабее", - заявил Моравецкий.

По данным минздрава Польши, за минувшие сутки в стране лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 371 человека. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 146, 1 492 человека скончались.

До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.