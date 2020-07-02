В Госдуме прокомментировали обвинения в сговоре России с талибами

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Газета New York Times должна понести ответственность за тиражирование "детективной чуши" о якобы сговоре РФ с талибам, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Никаких доказательств существования сговора нашей страны с талибами, каких-то посредников-наркоторговцев и прочей детективной чуши, о которой пишут в американском издании со ссылкой на анонимных представителей американской разведки, нет и быть не может. Уже и президент США признал, что информация о сделке России с талибами - ложь. В газете явно плохо знают историю вопроса и упустили, что мировой общественности давно известно, что именно американская сторона активно участвовала в финансировании движения талибов в Афганистане, как всегда, сталкивая интересы различных группировок внутри измученной войной страны", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
Он отметил, что фейковые новости бьют по репутации газеты, в которой позволяют себе распространять ложь, разжигая ненависть к России.
"Издание обязано понести ответственность за тиражирование фальшивки", - заявил депутат.
Железняк подчеркнул, что уважающему себя изданию не подобает публиковать недостоверную информацию, тем более угрожающую репутации другого государства. "Но подобные правила хорошего тона в профессиональной журналистике, видимо, не распространяются на некоторые американские СМИ, к которым относится газета New York Times", - добавил парламентарий.
Вчера, 11:28Сказано в эфире"Прямой удар". Американист о новых призывах к санкциям против РоссииВ США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами". В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев поделился мнением о том, с кем на самом деле борются инициаторы идеи.
New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.