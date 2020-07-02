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В Госдуме прокомментировали обвинения в сговоре России с талибами
Газета New York Times должна понести ответственность за тиражирование "детективной чуши" о якобы сговоре РФ с талибам, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:05
дональд трамп
министерство обороны сша
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дональд трамп, министерство обороны сша, госдума рф, сергей железняк, афганистан, талибан, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали обвинения в сговоре России с талибами

14:05 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Газета New York Times должна понести ответственность за тиражирование "детективной чуши" о якобы сговоре РФ с талибам, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Никаких доказательств существования сговора нашей страны с талибами, каких-то посредников-наркоторговцев и прочей детективной чуши, о которой пишут в американском издании со ссылкой на анонимных представителей американской разведки, нет и быть не может. Уже и президент США признал, что информация о сделке России с талибами - ложь. В газете явно плохо знают историю вопроса и упустили, что мировой общественности давно известно, что именно американская сторона активно участвовала в финансировании движения талибов в Афганистане, как всегда, сталкивая интересы различных группировок внутри измученной войной страны", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
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Он отметил, что фейковые новости бьют по репутации газеты, в которой позволяют себе распространять ложь, разжигая ненависть к России.
"Издание обязано понести ответственность за тиражирование фальшивки", - заявил депутат.
Железняк подчеркнул, что уважающему себя изданию не подобает публиковать недостоверную информацию, тем более угрожающую репутации другого государства. "Но подобные правила хорошего тона в профессиональной журналистике, видимо, не распространяются на некоторые американские СМИ, к которым относится газета New York Times", - добавил парламентарий.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Вчера, 11:28Сказано в эфире
"Прямой удар". Американист о новых призывах к санкциям против РоссииВ США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами". В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев поделился мнением о том, с кем на самом деле борются инициаторы идеи.
New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАГосдума РФСергей ЖелезнякАфганистанТалибанСШАВ мире
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