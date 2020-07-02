В Госдуме прокомментировали обвинения в сговоре России с талибами

"Никаких доказательств существования сговора нашей страны с талибами, каких-то посредников-наркоторговцев и прочей детективной чуши, о которой пишут в американском издании со ссылкой на анонимных представителей американской разведки, нет и быть не может. Уже и президент США признал, что информация о сделке России с талибами - ложь. В газете явно плохо знают историю вопроса и упустили, что мировой общественности давно известно, что именно американская сторона активно участвовала в финансировании движения талибов в Афганистане, как всегда, сталкивая интересы различных группировок внутри измученной войной страны", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.