https://ria.ru/20200702/1573792115.html
Вузы сами определят сроки поступления на коммерческие места
Российские вузы сами определяют сроки, в которые абитуриенты, поступающие на платное обучение, могут подать документы, заявил замминистра науки и высшего... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:04
2020-07-02T14:48
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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