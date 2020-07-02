Бросившую дочь на дороге жительницу Кемерово признали невменяемой

Пьяная жительница Рязани родила в туалете и выбросила младенца на помойку

Пьяная жительница Рязани родила в туалете и выбросила младенца на помойку

"В рамках расследования уголовного дела женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она признана невменяемой. Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.