Бросившую дочь на дороге жительницу Кемерово признали невменяемой

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жительница Кузбасса, оставившая трехмесячную дочь на обочине дороги, думая, что та мертва, направлена на принудительное лечение, сообщает региональный главк СК.
Установлено, что в декабре 2019 женщина уехала из дома вместе с трехмесячной дочкой. Через несколько часов правоохранители остановили женщину на трассе Кемерово – Томск, но ребенка при ней не оказалось. Следствию женщина пояснила, что девочка поперхнулась и, как ей показалось, умерла, после чего она оставила ребенка на обочине и поехала на машине дальше. Поисковая группа несколько дней искала ребенка и 30 декабря 2019 обнаружила тело в хозяйственной сумке в сугробе на обочине дороги. После женщина сообщила следователям, что задушила дочь, однако судмедэкспертиза показала, что смерть ребенка наступила от переохлаждения. Тогда она выдвинула еще одну версию, заявив, что оговорила себя под давлением работников правоохранительных органов.
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"В рамках расследования уголовного дела женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она признана невменяемой. Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.