В России разрабатывают вакцину от COVID-19,предназначенную для животных

"Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки", - сообщил изданию заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала, уточнив, что речь идет о первом экспериментальном образце препарата.

Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции; например, к ней чувствительны норки, у которых возможна внутривидовая передача коронавируса (одна особь может заразить другую). Так, вирус SARS-CoV-2, попав на звероводческую ферму, может вызвать масштабную вспышку инфекции.