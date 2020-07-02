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В России разрабатывают вакцину от COVID-19,предназначенную для животных
Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:05
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), москва, дания

В России разрабатывают вакцину от COVID-19,предназначенную для животных

14:05 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости/Прайм. Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 для животных, сообщается в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".
"Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки", - сообщил изданию заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Илья Чвала, уточнив, что речь идет о первом экспериментальном образце препарата.
Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции; например, к ней чувствительны норки, у которых возможна внутривидовая передача коронавируса (одна особь может заразить другую). Так, вирус SARS-CoV-2, попав на звероводческую ферму, может вызвать масштабную вспышку инфекции.
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Чвала сообщил, что в Голландии в связи с этим было решено уничтожить поголовье на 13 зверофермах, в Дании - на одной звероферме; более того, в Голландии зараженные норки стали источником инфекции для обслуживающего персонала, что также вызывает опасения со стороны ветеринарных и медицинских служб. "Поэтому самое главное - не допустить заноса инфекции в стада восприимчивых животных. Конечно же, один из методов профилактики - вакцинация", - подчеркнул он.
В материалах указывается, что ранее научные учреждения Россельхознадзора разработали тест-системы для диагностики возбудителя COVID-19 у животных. На конец июня исследованы пробы от 59 животных - это собаки, кошки, норки, львы, волки и ежи. Возбудитель COVID-19 выявлен у домашней кошки в Москве, напоминает издание.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)МоскваДания
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