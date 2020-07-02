В штабе оценили наблюдение на голосовании по поправкам

"Мы начинаем процедуру закрытая штаба, который работал в очном режиме семь дней, а заочно, наверное, месяца два. Итоги работы достаточно положительные, нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения как в обычном голосовании, досрочном и, главное, в электронном голосовании. Все прошло без сбоев", - сообщил Массух.