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В штабе оценили наблюдение на голосовании по поправкам
Московский стандарт наблюдения удалось соблюсти на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, все прошло без сбоев, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:02
2020-07-02T14:02
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
александр асафов
илья массух
мосгоризбирком
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , александр асафов, илья массух, мосгоризбирком, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, политика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Московский стандарт наблюдения удалось соблюсти на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, все прошло без сбоев, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух
.
"Мы начинаем процедуру закрытая штаба, который работал в очном режиме семь дней, а заочно, наверное, месяца два. Итоги работы достаточно положительные, нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения как в обычном голосовании, досрочном и, главное, в электронном голосовании. Все прошло без сбоев", - сообщил Массух.
Официальный представитель штаба Александр Асафов
в свою очередь добавил, что серьезных нарушений санитарных требований на участках не зарегистрировано ни штабом, ни Роспотребнадзором
.
"Люди хотели высказать свою позицию, и мы смогли обеспечить возможность для реализации этого права. Позиция могла быть разной, мы уважаем каждый поданный голос, каждую высказанную позицию. Все голоса были учтены", - добавил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут
.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.