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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573791813.html
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Большинство ограничений на поездки внутри Шенгенской зоны уже сняты, заявил официальный представитель Европейской комиссии Адальбер Ян на пресс-конференции. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мария князева
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:74:3074:1803_1400x0_80_0_0_04a9dcb0751f78213b4f04c0d024b10b.jpg
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353
60
коронавирус covid-19, мария князева, воз, в мире

Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

13:59 02.07.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости, Мария Князева. Большинство ограничений на поездки внутри Шенгенской зоны уже сняты, заявил официальный представитель Европейской комиссии Адальбер Ян на пресс-конференции.
"Состояние здоровья Шенгена достаточно хорошее. Мы призывали к снятию всех ограничений на границах к 15 июня. Подавляющее большинство стран ЕС сняли ограничения к тому моменту. Некоторые ограничения сохраняются… Однако мы сейчас находимся в совсем другой ситуации по сравнению с началом пандемии, подавляющее большинство ограничений сейчас снято", - сказал он.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария КнязеваВОЗВ мире
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