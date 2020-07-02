Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

"Состояние здоровья Шенгена достаточно хорошее. Мы призывали к снятию всех ограничений на границах к 15 июня. Подавляющее большинство стран ЕС сняли ограничения к тому моменту. Некоторые ограничения сохраняются… Однако мы сейчас находимся в совсем другой ситуации по сравнению с началом пандемии, подавляющее большинство ограничений сейчас снято", - сказал он.