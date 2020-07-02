Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости, Мария Князева. Большинство ограничений на поездки внутри Шенгенской зоны уже сняты, заявил официальный представитель Европейской комиссии Адальбер Ян на пресс-конференции.
"Состояние здоровья Шенгена достаточно хорошее. Мы призывали к снятию всех ограничений на границах к 15 июня. Подавляющее большинство стран ЕС сняли ограничения к тому моменту. Некоторые ограничения сохраняются… Однако мы сейчас находимся в совсем другой ситуации по сравнению с началом пандемии, подавляющее большинство ограничений сейчас снято", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.