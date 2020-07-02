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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573791774.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 698
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 274 и составило 62 698, умерли еще семь человек, всего скончались 405... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 698

13:58 02.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 274 и составило 62 698, умерли еще семь человек, всего скончались 405 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны.
В Белоруссии, по данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 достигло 62 424, в том числе скончались 398 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с COVID-19.
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"Зарегистрированы 62 698 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, всего проведено свыше миллиона тестов.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Согласно данным минздрава, в стране на 2 июля "выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1185 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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