В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 698

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии выросло за сутки на 274 и составило 62 698, умерли еще семь человек, всего скончались 405 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба минздрава страны.

В Белоруссии, по данным на среду, число выявленных случаев COVID-19 достигло 62 424, в том числе скончались 398 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. В четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с COVID-19.

"Зарегистрированы 62 698 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, всего проведено свыше миллиона тестов.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Согласно данным минздрава, в стране на 2 июля "выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19". Это на 1185 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.