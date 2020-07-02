В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину , заявили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , никто не прогнозировал такую высокую явку и поддержку, хотя ожидался повышенный интерес граждан.

Вместе с тем он заявил, что никакого "разбора полетов" из-за низкой явки в некоторых регионах не будет, так как основным требованием была предельная чистота голосования.

Когда почувствуют изменения

Песков также рассказал, когда россияне почувствуют изменения, за которые голосовали. Он отметил, что точную дату дать невозможно, однако поправки обеспечат фундамент для лучшего будущего страны.

Представитель Кремля не стал говорить, какие реформы проведут в первую очередь, но заверил, что впереди у законодателей будет много работы.

Он отметил, что Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок после официального подведения ЦИК итогов.

Законы примут в июле

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все законы, необходимые для реализации поправок, могут принять уже в июле.

По ее словам, речь идёт примерно о 90 законах.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.

Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений по всей стране проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%.