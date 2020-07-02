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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573791627.html
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:27
голосование по поправкам в конституцию
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
https://ria.ru/20200702/1573774294.html
Прям триумф триумфов , цик даже их удивил . Или они так сделали вид что они здесь совсем не причем?
119
Ну что граждане забугорные, поздравляю вас с проигрышем! Не удалось вам сохранить свою любимую ельинскую конституцию.
43
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573783952_0:173:2857:1780_1400x0_80_0_0_2c413b6cb13da439629d3da8a1e63128.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

13:55 02.07.2020 (обновлено: 15:27 02.07.2020)
13205
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, никто не прогнозировал такую высокую явку и поддержку, хотя ожидался повышенный интерес граждан.
Вместе с тем он заявил, что никакого "разбора полетов" из-за низкой явки в некоторых регионах не будет, так как основным требованием была предельная чистота голосования.

Когда почувствуют изменения

Песков также рассказал, когда россияне почувствуют изменения, за которые голосовали. Он отметил, что точную дату дать невозможно, однако поправки обеспечат фундамент для лучшего будущего страны.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Представитель Кремля не стал говорить, какие реформы проведут в первую очередь, но заверил, что впереди у законодателей будет много работы.
Он отметил, что Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок после официального подведения ЦИК итогов.

Законы примут в июле

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все законы, необходимые для реализации поправок, могут принять уже в июле.
По ее словам, речь идёт примерно о 90 законах.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Вчера, 10:34Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве поправки в Конституцию поддержали 65,29% избирателей
Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений по всей стране проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка, составила порядка 65%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
66110163231
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Голосование по поправкам в КонституциюПолитика
Популярные комментарии
Прям триумф триумфов , цик даже их удивил . Или они так сделали вид что они здесь совсем не причем?
2 июля, 14:19
aalexandr2403
89403023
Ну что граждане забугорные, поздравляю вас с проигрышем! Не удалось вам сохранить свою любимую ельинскую конституцию.
2 июля, 14:35
papier schreiben
9000133
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