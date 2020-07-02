Медведев: "Сколково" имеет успешные решения для периода пандемии

"Многие задачи пришлось решать в таком совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации. Но есть и результаты: есть и лекарственный препарат из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы их использовать в будущем, есть экспресс-тесты, которыми тоже коллеги занимались, есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных и с системой распознавания лиц, объектов, и целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", - заявил Медведев.