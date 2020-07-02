Медведев: "Сколково" имеет успешные решения для периода пандемии

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У "Сколково" есть успешные продукты для периода пандемии коронавируса, это в том числе тестируемый сейчас лекарственный препарат, экспресс-тесты, а также технологии удалённого обучения, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что на деятельности нашего центра и ваших компаний не могли не сказаться ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И пандемия, к сожалению, далеко ещё не закончилась", - сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
Он поблагодарил тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции и ее последствиями. Глава попечительского совета уточнил, что от их работы зависело и то, как выстроить дистанционное взаимодействие в таких сферах, как медицина, образование, информационная безопасность.
"Многие задачи пришлось решать в таком совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации. Но есть и результаты: есть и лекарственный препарат из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы их использовать в будущем, есть экспресс-тесты, которыми тоже коллеги занимались, есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных и с системой распознавания лиц, объектов, и целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", - заявил Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.