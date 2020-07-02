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Медведев: "Сколково" имеет успешные решения для периода пандемии
У "Сколково" есть успешные продукты для периода пандемии коронавируса, это в том числе тестируемый сейчас лекарственный препарат, экспресс-тесты, а также... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
сколково
фонд "сколково"
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", общество

Медведев: "Сколково" имеет успешные решения для периода пандемии

13:56 02.07.2020
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© РИА НовостиДмитрий Медведев во время интервью
Дмитрий Медведев во время интервью
© РИА Новости
Дмитрий Медведев во время интервью. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У "Сколково" есть успешные продукты для периода пандемии коронавируса, это в том числе тестируемый сейчас лекарственный препарат, экспресс-тесты, а также технологии удалённого обучения, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что на деятельности нашего центра и ваших компаний не могли не сказаться ограничения, связанные с пандемией коронавируса. И пандемия, к сожалению, далеко ещё не закончилась", - сказал Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
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Он поблагодарил тех, кто принял активное участие в борьбе с распространением инфекции и ее последствиями. Глава попечительского совета уточнил, что от их работы зависело и то, как выстроить дистанционное взаимодействие в таких сферах, как медицина, образование, информационная безопасность.
"Многие задачи пришлось решать в таком совсем сложном состоянии, близком к чрезвычайной ситуации. Но есть и результаты: есть и лекарственный препарат из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы их использовать в будущем, есть экспресс-тесты, которыми тоже коллеги занимались, есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных и с системой распознавания лиц, объектов, и целый ряд других полезных продуктов, которые могут быть применены в этой ситуации", - заявил Медведев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевСколковоФонд "Сколково"Общество
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