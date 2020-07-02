В Кузбассе разрешили отдых на пляжах

Как следует из прикрепленного текста распоряжения, организации, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие места массового отдыха у воды, должны обеспечить соблюдение противоэпидемических требований: уборку и обеззараживание два раза в сутки пляжного оборудования, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, малых архитектурных форм, урн, туалетов. Раз в два часа должны обеззараживаться дверные ручки спасательных и медпунктов, шезлонгов – после каждого отдыхающего. Дистанция между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метра. В местах общественного пользования должна быть обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками.