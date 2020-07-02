Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573791568.html
В Кузбассе разрешили отдых на пляжах
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, согласно которому разрешается отдых на пляжах и в местах у... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155202/37/1552023744_0:71:3072:1799_1400x0_80_0_0_981e8624ac8f010244c6c7b4d7494148.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155202/37/1552023744_0:71:3072:1799_1400x0_80_0_0_981e8624ac8f010244c6c7b4d7494148.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155202/37/1552023744_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_ae1485b1661a9d19a2e85b5d89c25b25.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155202/37/1552023744_406:0:2454:2048_1400x0_80_0_0_f603ad134309490448b2d6d1f265f2ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, коронавирусы, общество

В Кузбассе разрешили отдых на пляжах

13:55 02.07.2020
555
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, согласно которому разрешается отдых на пляжах и в местах у воды при соблюдении противоэпидемических требований.
"Разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды. Необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических требований", – говорится в Telegram-канале главы региона.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Как следует из прикрепленного текста распоряжения, организации, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие места массового отдыха у воды, должны обеспечить соблюдение противоэпидемических требований: уборку и обеззараживание два раза в сутки пляжного оборудования, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, малых архитектурных форм, урн, туалетов. Раз в два часа должны обеззараживаться дверные ручки спасательных и медпунктов, шезлонгов – после каждого отдыхающего. Дистанция между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метра. В местах общественного пользования должна быть обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками.
Также из распоряжения следует, что граждан в возрасте 65 лет и старше рекомендовано перевести с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им оплачиваемый отпуск.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках допускается с привлечением 25% зрителей на стадионах (вместо 10% ранее).
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1806 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 780 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8270 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКоронавирусыОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Медведев во время интервью
Медведев: "Сколково" имеет успешные решения для периода пандемии
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 62 698
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии выявили один новый случай COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Моди подтвердили возможность проведения двустороннего саммита
Российские рубли
Рубль заметно укрепился к доллару и евро
Аудитория в университете
Вузы сами определят сроки поступления на коммерческие места
Работа информационного центра ЦИК России
ЦИК интенсифицирует работу над распространением электронного голосования
Аудитория в университете
В Минобрнауки рекомендовали подавать документы в вуз дистанционно
Автомобиль Следственного комитета РФ
Бросившую дочь на дороге жительницу Кемерово признали невменяемой
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней в Раменках
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В России разрабатывают вакцину от COVID-19,предназначенную для животных
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК готов прислушиваться к критике по существу
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 50,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
Лента новостейМолния