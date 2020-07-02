В Кузбассе разрешили отдых на пляжах

КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, согласно которому разрешается отдых на пляжах и в местах у воды при соблюдении противоэпидемических требований.
"Разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды. Необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических требований", – говорится в Telegram-канале главы региона.
Как следует из прикрепленного текста распоряжения, организации, индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие места массового отдыха у воды, должны обеспечить соблюдение противоэпидемических требований: уборку и обеззараживание два раза в сутки пляжного оборудования, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, малых архитектурных форм, урн, туалетов. Раз в два часа должны обеззараживаться дверные ручки спасательных и медпунктов, шезлонгов – после каждого отдыхающего. Дистанция между шезлонгами должна быть не менее 1,5 метра. В местах общественного пользования должна быть обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками.
Также из распоряжения следует, что граждан в возрасте 65 лет и старше рекомендовано перевести с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им оплачиваемый отпуск.
Проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках допускается с привлечением 25% зрителей на стадионах (вместо 10% ранее).
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1806 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 780 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8270 человек.
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