Найден способ оценки "человеческого" возраста собаки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Изучая молекулярные изменения в геноме с течением времени, американские биологи разработали формулу для более точного сравнения возраста собаки с возрастом человека. Это первое научное исследование на данную тему. Результаты Изучая молекулярные изменения в геноме с течением времени, американские биологи разработали формулу для более точного сравнения возраста собаки с возрастом человека. Это первое научное исследование на данную тему. Результаты опубликованы в журнале Cell Systems.

Существует мнение, что возраст собаки можно оценить в человеческих годах, если умножить на семь. Но линейное сравнение неуместно, так как известно, что представители разных видов стареют с различной скоростью.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили темпы изменения структуры метильных групп в геномах собак и людей и построили график, который более точно сравнивает их возраст.

В основе построения — метод "эпигенетических часов" — определения возраста клетки, ткани или организма на основе считывания эпигенетических показателей — химических модификаций, таких как метилирование, которые влияют на "включение" или "выключение" отдельных генов без изменение самой наследственной генетической последовательности.

"Эпигенетические изменения дают ученым информацию о возрасте генома, так же как морщины на лице человека дают информацию о его возрасте, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Трея Идекера (Trey Ideker), профессора Медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего и Онкологического центра Мурса. — В наши дни существует множество антивозрастных продуктов, но вы же не будете ждать лет сорок или около того, чтобы узнать, действительно ли тот или иной продукт продлит вашу жизнь. Что если вместо этого у вас была бы возможность измерить свои возрастные паттерны метилирования до, во время и после вмешательства, чтобы посмотреть, работает ли средство?"

© Фото : Tina Wang et al. / Cell Systems, 2020 Кривая соответствия "человеческого" и "собачьего" возрастов © Фото : Tina Wang et al. / Cell Systems, 2020 Кривая соответствия "человеческого" и "собачьего" возрастов

Доктор Идекер с коллегами ранее уже опубликовали "эпигенетические часы" для человека, но их результаты были основаны на данных по отдельным людям. Новое исследование посвящено межвидовому сравнению.

"Собаки — интересное животное для изучения, учитывая то, как близко они живут с нами, — объясняет Идекер. — На них действует та же окружающая среда и химические вещества, и они получают почти такой же уровень медицинской помощи".

Результаты показали, что молодые собаки стареют очень быстро — годовалое животное похоже на 30-летнего человека, а в возрасте четырех лет собака напоминает 52-летнего человека. Затем, после семи лет жизни старение собаки замедляется.

"У девятимесячной собаки уже могут быть щенки. Если подумать, и раньше было понятно, что соотношение "один к семи" не является точным показателем возраста, — говорит ученый. — И теперь, когда моя шестилетняя собака бежит рядом со мной, я понимаю, что она не такая молодая, как я думал".

Авторы отмечают, что выводы, сделанные по результатам исследования, проведенного на ограниченном количестве людей и 105 собаках только одной породы лабрадор, — предварительные. Исследователи допускают, что не все породы собак стареют одинаково, так как известно, что продолжительность жизни у разных пород различная.