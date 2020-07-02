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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200702/1573791429.html
Рубль заметно укрепился к доллару и евро
Курс рубля прервал четырехдневное снижение к доллару и евро и укрепляется в первый торговый день июля на российском рынке, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, курс рубля, экономика

Рубль заметно укрепился к доллару и евро

13:54 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Елена Лыкова. Курс рубля прервал четырехдневное снижение к доллару и евро и укрепляется в первый торговый день июля на российском рынке, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.35 мск четверга растёт на 93 копейки, до 70,35 рубля, курс евро - на 64 копейки, до 79,37 рубля.
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Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает в то же время на 0,74%, до 42,34 доллара за баррель.

Коррекция после значительного снижения

За предыдущие четыре сессии курс рубля потерял к доллару почти 3,4%, к евро – 2,7%.
В четверг рубль компенсирует ростом часть понесенных потерь в предыдущие сессии и поднимается примерно на 1,3% к доллару и 0,9% к евро.
"С возвращением в торговый режим рубль чувствует себя лучше. На основных мировых площадках позитивные настроения, цены на нефть устойчиво подрастают", - отмечает Олег Кочетков из "МТС Банка".
"В четверг доллар и евро корректируются вниз на российском рынке после серьезного роста накануне, вызванного усилением санкционной риторики против РФ. Рубль по-прежнему крайне болезненно реагирует на любое проявление санкционных рисков, хотя каждый раз достаточно быстро приходит в себя после волны распродаж", - добавляет Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".
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Кроме того, в четверг поддержку российской валюте оказывает и общее благоприятное настроение на глобальных рынках, вызванное сохраняющимися надеждами на восстановление экономического роста после снятия карантинных ограничений и информацией о прогрессе в создании вакцины против коронавируса, указывает он.
Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко полагают, что недавнее ослабление рубля во многом избыточно, поскольку вызвавшие его факторы, скорее всего, носят временный характер. "В частности, призывы к новым санкциям против России не встречают поддержку президентской администрации США и республиканцев в Сенате, а внесенный вчера законопроект сенатора-демократа Роберта Менендеса предполагает скорее точечные меры в отношении отдельных российских лиц", - уточняют они.
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Прогнозы

"Сегодня наблюдается снижение активности продавцов рубля, мы ожидаем торги в диапазоне 69,50-70,50 в течение дня", - говорит Кочетков.
До конца дня на внешних рынках ожидается публикация блока важной макростатистики из США, в том числе с рынка труда, которая может скорректировать общий настрой инвесторов на мировых рынках, обращает внимание Кравченко.
Тем не менее, если до конца недели не появится продолжения санкционной риторики против РФ, то у рубля будут хорошие шансы полностью восстановить позиции, утраченные во вторник, уверен аналитик.
С точки зрения Александра Осина из компании "Фридом Финанс", рубль в паре с долларом в четверг проведет торги в диапазоне 69,5-71,4 рубля и в районе 78,7-81,05 рубля в паре с евро.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляЭкономика
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