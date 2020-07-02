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Путин и Моди подтвердили возможность проведения двустороннего саммита
Лидеры Индии и России Нарендра Моди и Владимир Путин в телефонном разговоре подтвердили возможность проведения двустороннего саммита в конце этого года,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:53
нарендра моди
владимир путин
индия
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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нарендра моди, владимир путин, индия, политика

Путин и Моди подтвердили возможность проведения двустороннего саммита

13:53 02.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Лидеры Индии и России Нарендра Моди и Владимир Путин в телефонном разговоре подтвердили возможность проведения двустороннего саммита в конце этого года, индийский премьер передал свою готовность приветствовать Путина на встрече, сообщила пресс-служба индийского правительства.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что премьер Индии по телефону поздравил Путина с успешным проведением общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ.
"Лидеры приняли к сведению эффективные меры, предпринятые двумя странами для устранения негативных последствий глобальной пандемии COVID-19, и согласились с важностью более тесных индийско-российских связей для совместного решения проблем мира после коронавируса. Они договорились поддерживать динамику двусторонних контактов и консультаций, что приведет к ежегодному двустороннему саммиту, который состоится в Индии в конце этого года. Премьер-министр передал свою готовность приветствовать президента Путина в Индии на двустороннем саммите", - говорится в заявлении по итогам разговора.
Отмечается, что "президент Путин поблагодарил премьер-министра за телефонный звонок и подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах".
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Нарендра МодиВладимир ПутинИндияПолитика
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