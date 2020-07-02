Путин и Моди подтвердили возможность проведения двустороннего саммита

"Лидеры приняли к сведению эффективные меры, предпринятые двумя странами для устранения негативных последствий глобальной пандемии COVID-19, и согласились с важностью более тесных индийско-российских связей для совместного решения проблем мира после коронавируса. Они договорились поддерживать динамику двусторонних контактов и консультаций, что приведет к ежегодному двустороннему саммиту, который состоится в Индии в конце этого года. Премьер-министр передал свою готовность приветствовать президента Путина в Индии на двустороннем саммите", - говорится в заявлении по итогам разговора.