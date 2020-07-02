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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573791295.html
Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней в Раменках
Необходимо принять самые жесткие меры, чтобы разобраться в инциденте со вбросом бюллетеней в Раменках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:52
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мосгоризбирком, элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова прокомментировала вброс бюллетеней в Раменках

13:52 02.07.2020
3720
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Необходимо принять самые жесткие меры, чтобы разобраться в инциденте со вбросом бюллетеней в Раменках, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее ТИК района Раменки признала недействительными итоги голосования на УИК №2783 после сообщения о возможном вбросе.
"Я думаю, что надо самые жесткие меры принимать. Я считаю, что тем людям, которые дискредитировали себя на работе в комиссии, не место там", - сказала Памфилова журналистам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 13:48Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК готов прислушиваться к критике по существу
Она также призвала подождать предложений по этому вопросу от Мосгоризбиркома.
Ранее глава ЦИК назвала инцидент в Раменках уголовным преступлением. Она также сообщила, что обсудила инцидент с главой Мосгоризбиркома.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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