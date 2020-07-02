ЦИК интенсифицирует работу над распространением электронного голосования

Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.
Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.
"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.
Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.
Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.
Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.
"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.
"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.
По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.
"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.
"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.
Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.
Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.
На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.
На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.
Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.
Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.
Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.
Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.
Расшифровка данных электронного голосования.
Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.
Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.
Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Явка на голосование по поправкам составила 67,97 процента.
"Нет сомнений, что оно (голосование. — Прим. ред.) состоялось, что оно легитимно", — сказала РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
Жалоб на серьезные нарушения не поступало, чтобы все комиссии могли разобраться со спорными вопросами.
Официальные итоги голосования будут подведены в пятницу.
"Но в любом случае понятно, что если будут какие-то нюансы, то они настолько незначительны, что на общие результаты повлиять не могут", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, голосование было сложным, но прошло очень достойно.
"Система развивается, система совершенствуется. И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности (голосование. — Прим. ред.) очень достойно", — сказала Памфилова.
Российская избирательная система подтвердила свою эффективность, несмотря на новый формат проведения голосования.
На голосовании было беспрецедентное количество общественных наблюдателей.
Наблюдатели признают, что процесс был организован очень четко.
Большинство спорных моментов касалось именно организационных вопросов, отмечают наблюдатели.
Расшифровка данных электронного голосования.
Изначально мероприятие назначили на 22 апреля, но перенесли из-за пандемии.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.
Кроме того, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.