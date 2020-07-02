ЦИК интенсифицирует работу над распространением электронного голосования

"Запрос очень большой, поэтому мы сейчас будем интенсифицировать эту работу по электронному голосованию, чтобы наряду - подчеркну, не вместо - традиционное голосование останется очень надолго, но наряду у тех, кому это нравится, такой был выбор не только в Москве и Нижегородской области, но и во многих других регионах", - сказала Памфилова.