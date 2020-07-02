Рогозин посетил космодром Восточный

"Глава госкорпорации также посетил строящийся стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара", где оценил темпы работ на площадке хранения технологического оборудования, стартовом сооружении, технологическом блоке нафтила и резервуарах запаса воды", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Ранее из материалов на сайте "Роскосмоса" стало известно, что после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в августе 2023 года работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 г. Планировалось, что работы должны были быть завершены к концу 2022 года.