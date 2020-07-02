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Рогозин посетил космодром Восточный
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный с рабочим визитом вслед за тем, как госкорпорация сообщила, что необходимую... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:07
риа наука
космос - риа наука
ангара (ракета)
союз
роскосмос
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космос - риа наука, ангара (ракета), союз, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин посетил космодром Восточный

13:50 02.07.2020 (обновлено: 14:07 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный с рабочим визитом вслед за тем, как госкорпорация сообщила, что необходимую инфраструктуру для проведения пусков тяжелых ракет "Ангара" не смогут достроить к 2023 году.
"Глава госкорпорации также посетил строящийся стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара", где оценил темпы работ на площадке хранения технологического оборудования, стартовом сооружении, технологическом блоке нафтила и резервуарах запаса воды", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Ранее из материалов на сайте "Роскосмоса" стало известно, что после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в августе 2023 года работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 г. Планировалось, что работы должны были быть завершены к концу 2022 года.
Аналогичная ситуация сложилась со строительством первой очереди космодрома, когда пуск ракеты "Союз-2" был проведен в 2016 году, но за прошедшие с тех пор четыре года инфраструктура так и не достроена.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
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