МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетил космодром Восточный с рабочим визитом вслед за тем, как госкорпорация сообщила, что необходимую инфраструктуру для проведения пусков тяжелых ракет "Ангара" не смогут достроить к 2023 году.
"Глава госкорпорации также посетил строящийся стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара", где оценил темпы работ на площадке хранения технологического оборудования, стартовом сооружении, технологическом блоке нафтила и резервуарах запаса воды", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Ранее из материалов на сайте "Роскосмоса" стало известно, что после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в августе 2023 года работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 г. Планировалось, что работы должны были быть завершены к концу 2022 года.
Аналогичная ситуация сложилась со строительством первой очереди космодрома, когда пуск ракеты "Союз-2" был проведен в 2016 году, но за прошедшие с тех пор четыре года инфраструктура так и не достроена.