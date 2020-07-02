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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЦИК готов прислушиваться к критике по существу
ЦИК РФ готов прислушиваться к критике по существу, в остальных случаях будет разговаривать "языком аргументов", заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:48
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

ЦИК готов прислушиваться к критике по существу

13:48 02.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЦИК РФ готов прислушиваться к критике по существу, в остальных случаях будет разговаривать "языком аргументов", заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Нам не в чем оправдываться. Мы будем выступать и показывать, что нашу позицию готовы со всеми критиками (обсуждать). Мы, кстати, очень любим критиков, которые по существу нас критикуют, и позволяют нам совершенствовать систему. Мы им всегда говорим спасибо, как бы нелицеприятна и жестка ни была критика. Если она справедлива - надо прислушаться и исправить", - сказала Памфилова журналистам.
Она уточнила, что со "всеми остальными", кто регулярно высказывает необъективную критику в адрес работы ЦИК, комиссия будет разговаривать "языком аргументов"
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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