ЦИК готов прислушиваться к критике по существу

"Нам не в чем оправдываться. Мы будем выступать и показывать, что нашу позицию готовы со всеми критиками (обсуждать). Мы, кстати, очень любим критиков, которые по существу нас критикуют, и позволяют нам совершенствовать систему. Мы им всегда говорим спасибо, как бы нелицеприятна и жестка ни была критика. Если она справедлива - надо прислушаться и исправить", - сказала Памфилова журналистам.