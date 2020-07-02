Югра направила 50 лесных пожарных в помощь Якутии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Полсотни специалистов авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа направились в Якутию для помощи в борьбе с природными пожарами, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава автономного округа пояснила, что в Якутии из-за погодных условий складывается "сложная лесопожарная обстановка". Пресс-служба администрации главы и правительства Якутии в среду проинформировала, что идет ликвидация возгораний в лесах на общей площади 1519 гектар, власти ввели в регионе режим ЧС.
"За помощью к нам обратился глава республики Айсен Николаев. Югра готова помочь соседям. У нас пока обстановка по лесным пожарам спокойная. В Якутию направлены 50 специалистов: парашютисты и десантники Ханты-Мансийской авиалесоохраны из Ханты-Мансийского авиаотделения, Луговского и Советского филиалов", - написала Комарова в своем аккаунте в Instagram.
Она также отметила, что вместе с югорчанами в Якутию направились 40 сотрудников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, а сопровождает пожарных заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.
"Совместными усилиями эффективнее преодолеем последствия стихии", - добавила губернатор Югры.
Специалисты авиалесоохраны из автономного округа не первый год помогают другим регионам в борьбе с лесными пожарами. Так, в прошлые годы югорские пожарные помогали тушить возгорания в лесах Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Вчера, 12:15В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Согласно актуальной информации департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, действующие лесные пожары в регионе отсутствуют. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 107 природных пожаров, причиной большинства из них были грозовые разряды.