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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200702/1573790978.html
Югра направила 50 лесных пожарных в помощь Якутии
Полсотни специалистов авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа направились в Якутию для помощи в борьбе с природными пожарами, сообщила губернатор РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:49
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ханты-мансийский автономный округ, александр агафонов (мчс рф), наталья комарова, иркутская область, забайкальский край

Югра направила 50 лесных пожарных в помощь Якутии

13:48 02.07.2020 (обновлено: 13:49 02.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Полсотни специалистов авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа направились в Якутию для помощи в борьбе с природными пожарами, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава автономного округа пояснила, что в Якутии из-за погодных условий складывается "сложная лесопожарная обстановка". Пресс-служба администрации главы и правительства Якутии в среду проинформировала, что идет ликвидация возгораний в лесах на общей площади 1519 гектар, власти ввели в регионе режим ЧС.

"За помощью к нам обратился глава республики Айсен Николаев. Югра готова помочь соседям. У нас пока обстановка по лесным пожарам спокойная. В Якутию направлены 50 специалистов: парашютисты и десантники Ханты-Мансийской авиалесоохраны из Ханты-Мансийского авиаотделения, Луговского и Советского филиалов", - написала Комарова в своем аккаунте в Instagram.

Она также отметила, что вместе с югорчанами в Якутию направились 40 сотрудников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, а сопровождает пожарных заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.
"Совместными усилиями эффективнее преодолеем последствия стихии", - добавила губернатор Югры.
Специалисты авиалесоохраны из автономного округа не первый год помогают другим регионам в борьбе с лесными пожарами. Так, в прошлые годы югорские пожарные помогали тушить возгорания в лесах Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Вчера, 12:15
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Согласно актуальной информации департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, действующие лесные пожары в регионе отсутствуют. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 107 природных пожаров, причиной большинства из них были грозовые разряды.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАлександр Агафонов (МЧС РФ)Наталья КомароваИркутская областьЗабайкальский край
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