Югра направила 50 лесных пожарных в помощь Якутии

"За помощью к нам обратился глава республики Айсен Николаев. Югра готова помочь соседям. У нас пока обстановка по лесным пожарам спокойная. В Якутию направлены 50 специалистов: парашютисты и десантники Ханты-Мансийской авиалесоохраны из Ханты-Мансийского авиаотделения, Луговского и Советского филиалов", - написала Комарова в своем аккаунте в Instagram.