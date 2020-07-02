В Минобрнауки рекомендовали подавать документы в вуз дистанционно

"Там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи. Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи", - заявил Афанасьев в ходе круглого стола, посвященного приемной кампании в вузы 2020 года.

Он также отметил, что все вузы обязаны принимать документы в электронном виде, и порекомендовал абитуриентам следить за информацией, которая публикуется на сайтах вузов, чтобы быть в курсе актуальной информации по срокам и особенностям приема.