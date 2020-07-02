https://ria.ru/20200702/1573790895.html
В Минобрнауки рекомендовали подавать документы в вуз дистанционно
Минобрнауки РФ рекомендует подавать документы для поступления в вуз в дистанционном формате даже в тех регионах, где снимаются ограничения, связанные с... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:46
2020-07-02T14:49
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ
рекомендует подавать документы для поступления в вуз в дистанционном формате даже в тех регионах, где снимаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса
, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
"Там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи. Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи", - заявил Афанасьев в ходе круглого стола, посвященного приемной кампании в вузы 2020 года.
Он также отметил, что все вузы обязаны принимать документы в электронном виде, и порекомендовал абитуриентам следить за информацией, которая публикуется на сайтах вузов, чтобы быть в курсе актуальной информации по срокам и особенностям приема.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.