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В Минобрнауки рекомендовали подавать документы в вуз дистанционно
Минобрнауки РФ рекомендует подавать документы для поступления в вуз в дистанционном формате даже в тех регионах, где снимаются ограничения, связанные с... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Минобрнауки рекомендовали подавать документы в вуз дистанционно

13:46 02.07.2020 (обновлено: 14:49 02.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ рекомендует подавать документы для поступления в вуз в дистанционном формате даже в тех регионах, где снимаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
"Там, где ситуация с коронавирусной инфекцией благополучно разрешается и снимаются ограничительные меры, абитуриенты, конечно же, смогут воспользоваться и очной процедурой подачи. Но мы рекомендуем, чтобы избежать повышенных рисков, воспользоваться инструментами дистанционной, электронной подачи", - заявил Афанасьев в ходе круглого стола, посвященного приемной кампании в вузы 2020 года.
Он также отметил, что все вузы обязаны принимать документы в электронном виде, и порекомендовал абитуриентам следить за информацией, которая публикуется на сайтах вузов, чтобы быть в курсе актуальной информации по срокам и особенностям приема.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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