У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

По информации главка, подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское.

"Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - отмечает пресс-служба.