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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером в четверг в Тихом океане у южных Курил, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:46
шикотан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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353
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60
шикотан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

13:46 02.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером в четверг в Тихом океане у южных Курил, сообщает региональный главк МЧС.
"В четверг в 18.24 (10.24 мск) зарегистрировано землетрясение в 79 километрах южнее села Малокурильского и в 84 километрах южнее села Крабозаводское на острове Шикотан. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3, глубина очага — 32 километра", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По информации главка, подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское.
"Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативные группы администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - отмечает пресс-служба.
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ШикотанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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